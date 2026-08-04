В Храброво десятки рейсов выбились из расписания

Сильнее всего задерживается борт из Перми: его ждут в 13:30 вместо 8:10. Самолёт из Петербурга, который должен был сесть в 7:10, прибудет ориентировочно в 11:10, ещё один — в 11:25 вместо 9:30. Время прилёта из Екатеринбурга перенесли с 8:10 на 9:35. Позже графика также ожидаются рейсы из Москвы, Иваново и Казани.