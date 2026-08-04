В Храброво десятки рейсов выбились из расписания

В калининградском аэропорту Храброво сдвинули время прибытия и отправления нескольких десятков самолётов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло во вторник, 4 августа.
Сильнее всего задерживается борт из Перми: его ждут в 13:30 вместо 8:10. Самолёт из Петербурга, который должен был сесть в 7:10, прибудет ориентировочно в 11:10, ещё один — в 11:25 вместо 9:30. Время прилёта из Екатеринбурга перенесли с 8:10 на 9:35. Позже графика также ожидаются рейсы из Москвы, Иваново и Казани.
Самое большое отставание на вылет — у борта в Петербург, назначенного на 9:25: его отправление перенесли на 14:25. Ещё два самолёта в Северную столицу должны подняться в воздух в 12:00 вместо 8:00 и 10:00. Московский рейс сдвинули с 8:40 на 10:20, изменения есть и в расписании направлений в Минск, Киров и Казань.
Ночной рейс из Ижевска и обратный вылет отменены. Данные актуальны на 10:00.
Статус рейса можно отслеживать на онлайн-табло воздушной гавани, по объявлениям в терминале, а также уточнять у авиакомпаний по телефонам горячих линий и через личные кабинеты на официальных сайтах. Дополнительную информацию предоставляют в кол-центре Храброво по номеру +7 (4012) 550−550.
В ночь на 2 августа в Храброво более 20 пассажиров без объяснения причин сняли с рейса в Шарм-эш-Шейх. Двое из них не смогли забрать чемоданы, которые уже погрузили в самолёт. «Клопс» выслушал несостоявшихся путешественников и попытался восстановить картину случившегося.