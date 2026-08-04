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В ЦИК рассказали, сколько педагогов среди членов избирательных комиссий

Памфилова: среди членов избирательных комиссий на выборах только 18% педагогов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Педагоги составляют лишь 18% среди членов избирательных комиссий в России, что опровергает стереотип о том, что комиссии состоят из учителей, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

«Есть еще один стереотип: будто комиссии состоят из учителей. Педагогов всего 18%. Есть представители бизнеса, науки, медики, пенсионеры, рабочие, домохозяйки, студенты — кого только нет! Полный срез общества представлен в комиссиях», — сказала Памфилова газете «Ведомости».

По словам главы ЦИК, около 80% участников избирательной системы — женщины.

Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня — с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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