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На Дону обновили кадровый резерв

Общая численность резерва — 421 человек.

В Ростовской области обновили состав резерва управленческих кадров. Об этом сообщает правительство региона.

Сейчас в него входят 421 человек — представители органов власти, местного самоуправления, а также специалисты из сфер бизнеса, науки, культуры, образования, здравоохранения и общественных организаций.

За первые шесть месяцев 2026 года назначения на государственные, муниципальные и другие руководящие должности по итогам карьерного роста получили 47 резервистов.

Следующее заседание комиссии состоится в декабре 2026 года.