На Дону обновили кадровый резерв

В Ростовской области обновили состав резерва управленческих кадров. Об этом сообщает правительство региона.
Сейчас в него входят 421 человек — представители органов власти, местного самоуправления, а также специалисты из сфер бизнеса, науки, культуры, образования, здравоохранения и общественных организаций.
За первые шесть месяцев 2026 года назначения на государственные, муниципальные и другие руководящие должности по итогам карьерного роста получили 47 резервистов.
Следующее заседание комиссии состоится в декабре 2026 года.