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В Калининградской области иномарка насмерть сбила двух пешеходов

Под Калининградом машина насмерть сбила 2 человек, стоявших у неисправного авто.

Источник: РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 4 авг- РИА Новости. Автомобиль насмерть сбил двух пешеходов на дороге из Калининграда в Мамоново, сам водитель и его пассажирка направлены в больницу, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По предварительным данным ведомства, в ночь на вторник на 15-м километре автодороги «Калининград-Мамоново» водитель Mitsubishi совершил наезд на двух пешеходов (1985 и 1986 г.р.), которые находились возле автомобиля Volkswagen, стоявшего посередине дороги по причине неисправности.

«В результате ДТП оба пешехода скончались на месте. Водитель и 26-летняя пассажирка автомобиля Mitsubishi с телесными повреждениями направлены в медучреждение», — говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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