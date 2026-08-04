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Иван Калмыков занял пост советника губернатора Нижегородской области

Он будет совмещать эту работу с должность ректора КУПНО.

Источник: Нижегородская правда

На должность главного советника губернатора Нижегородской области по координации кадрового обеспечения экономики и развития человеческого капитала назначили Ивана Калмыкова. Об этом сообщили в КУПНО.

Напомним, что Иван Калмыков — выпускник исторического факультета ННГУ им. Лобачевского, кандидат исторических наук. Прежде он возглавлял «Молодую Гвардию» «Единой России», работал в Законодательном собрании региона, а также был заместителем министра кадровой и молодежной политики Нижегородской области.

В апреле Калмыков стал ректором Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО). Теперь он будет совмещать эту должность с работой на посту главного советника губернатора по координации кадрового обеспечения экономики и развития человеческого капитала. Чиновнику предстоит координировать взаимодействие между учебными заведениями регионального, местного и федерального уровней, между работодателями и бизнесом, а также выполнять поручения Президента и Правительства РФ в этой сфере.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что Игорь Шаповалов стал заместителем главы нижегородского МВД России.

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