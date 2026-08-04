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Хабаровчанина задержали после нападения на женщину из-за золотой цепочки

Золотое украшение стоимостью более 100 тысяч рублей он сдал в ломбард.

В Хабаровске полицейские задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в уличном грабеже. По версии следствия, он напал на жительницу Индустриального района и сорвал с её шеи золотую цепочку.

Как сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю, женщина возвращалась домой, когда к ней подбежал неизвестный и ударил в область головы. После этого он похитил украшение стоимостью более 100 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали сотрудники отдела полиции № 1 УМВД России по Хабаровску. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что сразу после нападения сдал цепочку в ломбард за 36 тысяч рублей, а деньги потратил.

Полицейские также изъяли у него сотовый телефон и велосипед — их планируют использовать для возмещения причинённого ущерба.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабёж». Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

Задержанный помещён в изолятор временного содержания. Решение о мере пресечения примет суд.