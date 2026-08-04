Хабаровчанка осуждена за хищение со счёта покойного сожителя

Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет условно, установив испытательный срок — 4 года. Обвинение в суде поддерживала прокуратура Центрального района Хабаровска, а расследование дела осуществлял следственный отдел по Центральному району г. Хабаровска СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.