Дартс, шахматы и кино под звездами: в Амурском районе пройдет неделя спортивных праздников ко Дню физкультурника

С 6 по 15 августа в Амурском районе стартует серия праздничных мероприятий, посвященных Дню физкультурника. В этом году праздник пройдет особенно масштабно, так как 2026 год в Хабаровском крае объявлен Годом спорта. Программа откроется 6 августа чемпионатом по дартсу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Вечером в Доме молодежи покажут фильм «Первый на Олимпе» о легендарном гребце Юрии Тюкалове. 7 августа в спорткомплексе «Восход» поселка Эльбан наградят юных спортсменов. Основные события развернутся 8 августа. В «Юности» пройдет первенство по дартсу среди юношей и девушек, а в городском парке Амурска — молодежный фестиваль «ЗдоровоФЕСТ». Гостей ждут показательные выступления по самокатному спорту, мастер-классы, адаптивные настольные игры и блиц-турнир по шахматам. Завершится праздничная неделя 15 августа городским турниром по настольному теннису в «Юности». Все мероприятия пройдут под девизом «Движение! Энергия! Победы!».