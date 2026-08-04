Закат, море и диско: на крыше в Зеленоградске пройдёт вечеринка VOSKRESNIK

В лайнапе заявлены специальные гости. За пульт встанет Kid Plastic — диджей, который давно живёт в Санкт-Петербурге и редко выступает в Калининграде. В прошлом Игорь был одним из создателей серии вечеринок Pitchmedown, объединившей любителей электронной музыки.