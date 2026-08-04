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Закат, море и диско: на крыше в Зеленоградске пройдёт вечеринка VOSKRESNIK

Билеты без комиссии покупайте на «Клопс Афише».

Источник: Клопс.ru

В субботу, 15 августа, на крыше отеля Royal Lions в Зеленоградске состоится летняя вечеринка проекта VOSKRESNIK. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.

В лайнапе заявлены специальные гости. За пульт встанет Kid Plastic — диджей, который давно живёт в Санкт-Петербурге и редко выступает в Калининграде. В прошлом Игорь был одним из создателей серии вечеринок Pitchmedown, объединившей любителей электронной музыки.

Также на VOSKRESNIK впервые выступит Даша. Устроители обещают специальный сет в фирменном музыкальном направлении проекта.

«Крыша, море, закат и лучший саундтрек выходного дня: от диско до чикагского хауса. Вид на морскую гладь с шестого этажа, музыка, люди и вы на VOSKRESNIK», — приглашают организаторы.

Вечеринка пройдёт с 17:00 до 23:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».

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