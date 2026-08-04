На площади Ленина в Хабаровске запустили бесплатный Wi-Fi

В Хабаровске на площади имени Ленина заработала первая общественная зона с бесплатным доступом к Wi-Fi, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Проект реализовали по поручению губернатора Дмитрия Демешина. Как отметил министр цифрового развития и связи края Евгений Дёмин, решение принято на фоне ограничений мобильного интернета и должно обеспечить жителям альтернативный способ выхода в сеть.
Точки доступа разместили по периметру площади. Подключиться к сети KhabKrai-27 могут абоненты любых операторов связи после идентификации по номеру телефона. По данным краевого правительства, оборудование обеспечивает устойчивое покрытие всей площади и рассчитано на работу при высокой нагрузке.
В ближайшее время аналогичные точки Wi-Fi планируют открыть в парке имени Невельского и на набережной Хабаровска. Осенью бесплатный доступ в интернет появится и на набережной Комсомольска-на-Амуре.
Как сообщила директор оператора связи Наталья Экшенгер, специалисты выполнили проектирование и развернули сеть за три недели. По её словам, ранее в регионе уже были созданы 28 бесплатных точек Wi-Fi в пяти городах края.