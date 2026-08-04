Амурский судостроительный завод обеспечен заказами до 2032 года

Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре получил самую большую загрузку за последнюю четверть века. Предприятие обеспечено заказами до 2032 года. Сейчас в работе находятся 10 заказов — 6 корветов и 4 малых ракетных корабля. Корвет «Грозный» планируют спустить на воду 5 октября, в день рождения столицы Чеченской Республики. Осенью на испытания во Владивосток отправится малый ракетный корабль «Удомля». Параллельно ведется обновление самого завода. На прошлой неделе завершили благоустройство пространства у памятника-рубки подводной лодки «Б-439». 1 июля на территории предприятия открыли спортивную площадку. Также начались работы по ремонту производственных цехов общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Правительство выделило на эти цели более 4 млрд рублей. Ремонт цехов и обновление инфраструктуры позволят повысить эффективность работы и обеспечить выполнение государственных оборонных заказов в полном объеме.