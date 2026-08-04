После ДТП с двумя погибшими пешеходами под Калининградом заведено уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Фигурант — 26-летний житель Калининграда, сообщает пресс-служа областной прокуратуры.
3 августа около 23:55 водитель автомобиля «Мицубиси», ехал по Мамоновскому шоссе и сбил на двух пешеходов, находившихся на обочине. 41-летняя и 39-летний пешеходы от полученных травм скончались на месте.
Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход расследования дела.
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