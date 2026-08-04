Ричмонд
+24°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После ДТП с двумя погибшими пешеходами под Калининградом заведено уголовное дело

Ход расследования — на контроле у прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

После ДТП с двумя погибшими пешеходами под Калининградом заведено уголовное дело по статье о нарушении ПДД. Фигурант — 26-летний житель Калининграда, сообщает пресс-служа областной прокуратуры.

3 августа около 23:55 водитель автомобиля «Мицубиси», ехал по Мамоновскому шоссе и сбил на двух пешеходов, находившихся на обочине. 41-летняя и 39-летний пешеходы от полученных травм скончались на месте.

Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП, ход расследования дела.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше