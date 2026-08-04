Любительский театр из Амурска победил в четырёх творческих конкурсах

— Спектакль — это проникновенная история о судьбе женщин в тяжелые военные годы, о материнском подвиге и силе духа, о сломанных судьбах. Три героини с символическими именами Вера, Надежда и Любовь рассказывают свои истории, полные боли, радости и надежды, — рассказала режиссер Алёна Морозова.