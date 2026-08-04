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Любительский театр из Амурска победил в четырёх творческих конкурсах

Театр «4 стена» стал лауреатом международных и всероссийских конкурсов.

Источник: Хабаровский край сегодня

Спектакль взрослого любительского театра «4 стена» из Амурска стал лауреатом I степени сразу двух международных и двух всероссийских конкурсов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Военную драму «Ляльки», поставленную по пьесе белорусского драматурга Василя Ткачева, признали лучшей члены жюри международных фестивалей-конкурсов искусства и творчества «Восхождение» и «Сила искусства», всероссийского открытого творческого фестиваля-конкурса «Истоки таланта», всероссийского творческого кастинг-конкурса «Мозаика искусств».

— Спектакль — это проникновенная история о судьбе женщин в тяжелые военные годы, о материнском подвиге и силе духа, о сломанных судьбах. Три героини с символическими именами Вера, Надежда и Любовь рассказывают свои истории, полные боли, радости и надежды, — рассказала режиссер Алёна Морозова.

Театр «4 стена» работает во Дворце культуры Амурска с февраля 2025 года. В труппе нет профессиональных актеров. В спектаклях заняты люди разных профессий. Раскрывать талант им помогает режиссер, профессиональная актриса Алена Морозова.

Руководитель театра разработала программу обучения, в которую входят занятия по сценической речи, актерскому мастерству, пластике, ораторскому искусству.