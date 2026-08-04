В Красноярске прошел гала-ужин с участием обладателей звезд Michelin

В красноярском ресторане «Чешуя» 30 июля состоялся гала-ужин «Инноваторы» — одно из ключевых событий проекта ИНТЕРТАЙГАСТРО, организованного в рамках фестиваля ТАЙГАСТРО. Вечер объединил гастрономические традиции Малайзии, Москвы и Красноярска. Гости смогли попробовать авторское меню, созданное тремя шеф-поварами мирового уровня.
За кухню отвечали:
Даррен Тео, шеф-повар и владелец Bidou и Dewakan — самого титулованного ресторана Малайзии, обладатель двух звёзд Michelin (2024, 2025), зелёная звезда Michelin (2025) и рейтинг Asia’s 50 Best Restaurants (2019, 2022); Екатерина Алёхина, шеф-повар и основательница московского ресторана Biologie. Звезда Michelin и зелёная звезда Michelin (2021); Роман Чемеренко, бренд-шеф ресторанной группы Bellini и ресторана «Чешуя», признанный шеф-повар Сибири по версии WHERETOEAT (2024).
Главной темой гастрономического вечера стали огонь, ферментация и ремесло. Каждый из шефов представил собственный взгляд на современную кухню: от технологичных решений до глубокой работы с локальными продуктами и традиционными техниками, получившими новое прочтение.
«Гости “Чешуи” стали свидетелями редкого гастрономического диалога, где традиции не исчезают, а раскрываются по-новому. Блюда, идеи, ароматы и впечатления складывались в единую историю о том, что инновации в кухне начинаются с любопытства и уважения к продукту. Благодарим Даррена Тео, Екатерину Алёхину и Романа Чемеренко за ужин мирового масштаба. Отдельное спасибо всей команде ресторана “Чешуя” — каждому, кто работал на кухне, в зале и занимался организацией вечера», — отметили в Bellini.
Напомним, что шестой международный гастрономический фестиваль ТАЙГАСТРО проходит в Красноярске с 25 июля по 16 августа. В этом году к проекту присоединились более 500 ресторанов из России, Казахстана, Беларуси, Индии, Сербии и Китая. Миссия фестиваля — возрождение гастрономического наследия регионов, популяризация локальных продуктов и объединение ресторанного сообщества России и других стран мира.
Вокруг ТАЙГАСТРО выстроилась целая экосистема культурных событий и мероприятий-спутников: праздник уличной еды, кинопоказы, ужины в уникальных местах с иностранными шеф-поварами и выставки в главных музеях Красноярска. Также во время фестиваля запланированы российский и международный пресс-туры.
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