В Красноярске прошел гала-ужин с участием обладателей звезд Michelin

«Гости “Чешуи” стали свидетелями редкого гастрономического диалога, где традиции не исчезают, а раскрываются по-новому. Блюда, идеи, ароматы и впечатления складывались в единую историю о том, что инновации в кухне начинаются с любопытства и уважения к продукту. Благодарим Даррена Тео, Екатерину Алёхину и Романа Чемеренко за ужин мирового масштаба. Отдельное спасибо всей команде ресторана “Чешуя” — каждому, кто работал на кухне, в зале и занимался организацией вечера», — отметили в Bellini.