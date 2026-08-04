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Красноярские триатлонисты завоевали медали на этапе Кубка России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на острове Татышев прошел второй этап Кубка России по триатлону и всероссийские соревнования среди юниоров. В стартах приняли участие более 80 спортсменов из разных регионов страны, сообщили в министерстве спорта края.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на острове Татышев прошел второй этап Кубка России по триатлону и всероссийские соревнования среди юниоров. В стартах приняли участие более 80 спортсменов из разных регионов страны, сообщили в министерстве спорта края.

Хозяева соревнований успешно выступили на домашней трассе. В мужской гонке красноярец Александр Титов занял второе место, а Аркадий Алявдин стал бронзовым призером.

В женском зачете весь пьедестал почета практически оказался за представителями Красноярского края: Светлана Чижикова одержала победу, серебро завоевала Влада Христофорова.