Красноярские триатлонисты завоевали медали на этапе Кубка России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на острове Татышев прошел второй этап Кубка России по триатлону и всероссийские соревнования среди юниоров. В стартах приняли участие более 80 спортсменов из разных регионов страны, сообщили в министерстве спорта края.
Хозяева соревнований успешно выступили на домашней трассе. В мужской гонке красноярец Александр Титов занял второе место, а Аркадий Алявдин стал бронзовым призером.
В женском зачете весь пьедестал почета практически оказался за представителями Красноярского края: Светлана Чижикова одержала победу, серебро завоевала Влада Христофорова.