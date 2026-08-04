Красноярские триатлонисты завоевали медали на этапе Кубка России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске на острове Татышев прошел второй этап Кубка России по триатлону и всероссийские соревнования среди юниоров. В стартах приняли участие более 80 спортсменов из разных регионов страны, сообщили в министерстве спорта края.