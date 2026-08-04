Прямые рейсы из России летают в 34 страны

На данный момент из России можно напрямую улететь в 34 страны. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании, посвященном развитию туризма, как передаёт ТАСС.
По его словам, за последние годы Минтранс и Росавиация провели большую работу по расширению географии прямых авиасообщений. Благодаря их усилиям россияне получили возможность летать в Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн, Оман, Вьетнам и Индонезию.
Кроме того, были возобновлены прямые рейсы на Филиппины, а в июле 2026 года запущено прямое авиасообщение с Танзанией.
Напомним, прямые международные рейсы из России доступны в том числе в Абхазию, Азербайджан, Армению, Афганистан, Белоруссию, Гонконг, Грузию, Индию, Казахстан, Киргизию, Китай, Мальдивы, Марокко, Монголию, Турцию, Сербию, Таджикистан, Таиланд, Тунис, Туркменистан, Узбекистан и Эфиопию.
Как ранее сообщалось на сайте pravda-nn.ru, с 11 мая между Россией и Саудовской Аравией начало действовать соглашение об отмене визового режима для туристов. Кроме того, в 2026 году Россия намерена отменить визы с Малайзией, Индонезией и Кувейтом. Мозамбик также планирует ввести безвиз с Россией для развития туризма.