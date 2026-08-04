В Красноярском крае 16 тысяч человек нашли работу через службу занятости

С начала года краевая служба занятости помогла трудоустроиться 16 тысячам жителей Красноярского края, почти 14 тысяч из них нашли постоянную работу. Жители устраивались в разные сферы. Среди наиболее востребованных направлений — обрабатывающие производства, образование, сельское и лесное хозяйство, здравоохранение, логистика, строительство и добыча полезных ископаемых. Рабочие специальности выбрали 55% соискателей, еще 45% трудоустроились как квалифицированные специалисты. По итогам начала года Красноярский край занял первое место среди регионов Сибирского федерального округа по числу трудоустроенных при содействии службы занятости. Также край лидирует по количеству жителей, прошедших профессиональное обучение. Сейчас в банке вакансий службы занятости доступно более 33 тысяч предложений о постоянной работе. Напомним, что в Красноярском крае трудоустроили более 71% ветеранов СВО.