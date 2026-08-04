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В Пермь 5 августа приедут китайские туроператоры и блогеры

Иностранные гости посетят краевую столицу в рамках ознакомительного тура «Великий Чайный Путь».

Туроператоры и блогеры из Китая прибудут в Пермь 5 августа в рамках ознакомительного тура «Великий Чайный Путь», сообщили в правительстве Пермского края.

Тур стартовал в Улан-Удэ 28 июля, а финиширует 7 августа в Москве. Участники посетят семь российских регионов, которые были частью Великого чайного пути, включая Прикамье.

Исторически Пермский край был важным пунктом пути. В XIX веке одна из ветвей проходила через Сибирь, Пермь и Кунгур, который тогда считался чайной столицей страны. Власти региона надеются возродить эту традицию.

В Перми гости познакомятся с туристическим потенциалом региона, инфраструктурой размещения и сервисными решениями. Запланированы встречи с представителями власти и туротрасли, где обсудят перспективы маршрута и включение региона в программы для китайских туристов.

Как отметил министр по туризму Сергей Хорошутин, в рамках тура власти региона хотят приобщить китайских партнёров к современной культуре края.