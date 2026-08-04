Центр бесплатной немедицинской помощи онкопациентам открылся в Нижнем

Благотворительный фонд «Онкологика» при поддержке Фонда президентских грантов открыл в Нижнем Новгороде региональный центр помощи людям с онкологическими заболеваниями и их близким. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».
Нижегородская область вошла в число шести регионов России с наибольшим количеством обращений за немедицинской помощью. В новом центре горожанам доступны консультации психологов и юристов, помощь в оформлении соцподдержки, получении второго медицинского мнения, а также с организацией проезда, проживания и оплаты обследований.
Особое внимание уделено встречам с «онкомейтами» — людьми, успешно победившими рак, и участию в психотерапевтических программах. Личные контакты и социализация помогают пациентам преодолеть чувство изоляции и эффективнее пройти курс терапии.
Ранее сообщалось, что нижегородская школьница разрабатывает лекарства на основе дрожжей.