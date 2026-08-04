Центр бесплатной немедицинской помощи онкопациентам открылся в Нижнем

Нижегородская область вошла в число шести регионов России с наибольшим количеством обращений за немедицинской помощью. В новом центре горожанам доступны консультации психологов и юристов, помощь в оформлении соцподдержки, получении второго медицинского мнения, а также с организацией проезда, проживания и оплаты обследований.