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Центр бесплатной немедицинской помощи онкопациентам открылся в Нижнем

Благотворительный фонд запустил проект для поддержки нижегородцев с тяжелыми заболеваниями и их семей.

Благотворительный фонд «Онкологика» при поддержке Фонда президентских грантов открыл в Нижнем Новгороде региональный центр помощи людям с онкологическими заболеваниями и их близким. Об этом сообщили в Макс-канале «Бокал Прессека».

Нижегородская область вошла в число шести регионов России с наибольшим количеством обращений за немедицинской помощью. В новом центре горожанам доступны консультации психологов и юристов, помощь в оформлении соцподдержки, получении второго медицинского мнения, а также с организацией проезда, проживания и оплаты обследований.

Особое внимание уделено встречам с «онкомейтами» — людьми, успешно победившими рак, и участию в психотерапевтических программах. Личные контакты и социализация помогают пациентам преодолеть чувство изоляции и эффективнее пройти курс терапии.

Ранее сообщалось, что нижегородская школьница разрабатывает лекарства на основе дрожжей.