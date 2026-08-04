Воронежские волонтеры в июле нашли живыми 79 человек, пропавших без вести

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что в Воронеже так и не нашли дезориентированного 87-летнего Николая Бондарева, который шел в магазин и заблудился из-за проблем с памятью. Кроме того, с 4 июля нет вестей о 78-летнем Николае Романцове из Россошанского района.