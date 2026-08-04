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Воронежские волонтеры в июле нашли живыми 79 человек, пропавших без вести

Троих пропавших без вести обнаружили погибшими в Воронежской области.

Источник: Комсомольская правда

В июле поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» принял в Воронежской области 114 заявок на поиск пропавших без вести людей. По данным волонтеров, из общего числа поступивших за месяц обращений 79 человек удалось найти живыми. К сожалению, троих обнаружили погибшими. Об этом добровольцы сообщили 3 августа.

Кроме того, поиски еще 10 граждан на данный момент продолжаются. Также добровольцы помогли найти родственников для 9 человек, личности еще четырех граждан установлены, а 9 заявок в итоге не подтвердились.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что в Воронеже так и не нашли дезориентированного 87-летнего Николая Бондарева, который шел в магазин и заблудился из-за проблем с памятью. Кроме того, с 4 июля нет вестей о 78-летнем Николае Романцове из Россошанского района.

О том, как в регионе спустя три дня после исчезновения в тяжелом состоянии нашли 79-летнюю Валентину Картавскую, рассказывали здесь.

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