Осужденные за диверсию и госизмену нижегородцы не смогли оспорить приговор

Четвёртый апелляционный суд оставил без изменений приговор в отношении двух жителей Нижегородской области, признанных виновными в ряде тяжких преступлений. Об этом проинформировали в Управлении ФСБ России по Нижегородской области.
Согласно материалам дела, фигуранты действовали по заданию Службы безопасности Украины: они осуществили поджог трёх объектов средств связи. В качестве оплаты злоумышленники получили криптовалюту, которую впоследствии конвертировали в рубли.
Кроме того, мужчины пытались привлечь к противоправной деятельности ещё одного жителя региона и планировали самостоятельно устроить поджоги объектов транспортной инфраструктуры.
Суд признал нижегородцев виновными в государственной измене, диверсии и подготовке к её совершению, а также в легализации денежных средств. Им назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы: первые пять лет — в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, а также два года ограничения свободы после отбытия основного наказания.
Ранее готовившего теракты в Нижегородской области агента Киева посадили на 21 год.