Осужденные за диверсию и госизмену нижегородцы не смогли оспорить приговор

Суд признал нижегородцев виновными в государственной измене, диверсии и подготовке к её совершению, а также в легализации денежных средств. Им назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы: первые пять лет — в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима, а также два года ограничения свободы после отбытия основного наказания.