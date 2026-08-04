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Красноярцам объяснили, можно ли брать свою еду в кинотеатр

Кинотеатр не может отказать зрителю во входе из-за еды и напитков, купленных в другом месте.

Кинотеатр не может отказать зрителю во входе из-за еды и напитков, купленных в другом месте. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Красноярского края.

В ведомство обратился мужчина, которого не пустили на сеанс с газировкой и чипсами из магазина. При этом зрители с продукцией из бара кинотеатра свободно проходили в зал. Специалисты пояснили, что посетитель оплачивает услугу по показу фильма, а требование покупать еду только в кинотеатре может считаться навязыванием дополнительных товаров. Такие правила нарушают права потребителя.

При отказе во входе зрителю рекомендуют сохранить билеты и чеки, зафиксировать произошедшее и направить претензию администрации кинотеатра. Потребитель может потребовать вернуть стоимость билета, возместить убытки и моральный вред. При отказе требования можно защитить в суде.

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