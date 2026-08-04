Красноярцам объяснили, можно ли брать свою еду в кинотеатр

В ведомство обратился мужчина, которого не пустили на сеанс с газировкой и чипсами из магазина. При этом зрители с продукцией из бара кинотеатра свободно проходили в зал. Специалисты пояснили, что посетитель оплачивает услугу по показу фильма, а требование покупать еду только в кинотеатре может считаться навязыванием дополнительных товаров. Такие правила нарушают права потребителя.