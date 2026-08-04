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СК выясняет обстоятельства гибели 23-летнего рабочего в Гвардейском районе

Гурьевским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калининградской области организована доследственная проверка по.

Источник: Kaliningradnews

факту гибели 23-летнего рабочего на предприятии по добыче песка в поселке Комсомольск Гвардейского района. Инцидент произошел 1 августа 2026 года.

По предварительным данным, машинист дробильной установки выполнял сварочные работы. В процессе он получил удар электрическим током, который оказался смертельным. Травма несовместима с жизнью, рабочий скончался на месте происшествия.

Следователь регионального управления Следственного комитета произвел осмотр места происшествия. На теле погибшего обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током. Эти данные подтверждают предварительную версию о причине смерти.

В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, включая условия труда и соблюдение правил безопасности на предприятии. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.