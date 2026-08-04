СК выясняет обстоятельства гибели 23-летнего рабочего в Гвардейском районе

факту гибели 23-летнего рабочего на предприятии по добыче песка в поселке Комсомольск Гвардейского района. Инцидент произошел 1 августа 2026 года.
По предварительным данным, машинист дробильной установки выполнял сварочные работы. В процессе он получил удар электрическим током, который оказался смертельным. Травма несовместима с жизнью, рабочий скончался на месте происшествия.
Следователь регионального управления Следственного комитета произвел осмотр места происшествия. На теле погибшего обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током. Эти данные подтверждают предварительную версию о причине смерти.
В ходе проверки выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, включая условия труда и соблюдение правил безопасности на предприятии. По результатам проверки следствие примет процессуальное решение.