В Калининграде полиция изъяла у 21-летнего дилера более 30 граммов наркотиков и закладки

В Калининграде сотрудники наркоконтроля задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в сбыте синтетических наркотиков. При личном досмотре у него изъяли 11,73 грамма амфетамина. В ходе обыска дома полицейские нашли ещё 1,69 грамма синтетической смеси, 0,74 грамма амфетамина, 1,81 грамма «соли», электронные весы и упаковочные материалы для фасовки.