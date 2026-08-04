В Калининграде полиция изъяла у 21-летнего дилера более 30 граммов наркотиков и закладки

покушении на сбыт в крупном размере.
В Калининграде сотрудники наркоконтроля задержали 21-летнего местного жителя по подозрению в сбыте синтетических наркотиков. При личном досмотре у него изъяли 11,73 грамма амфетамина. В ходе обыска дома полицейские нашли ещё 1,69 грамма синтетической смеси, 0,74 грамма амфетамина, 1,81 грамма «соли», электронные весы и упаковочные материалы для фасовки.
Оперативники также выявили несколько тайников-закладок, оборудованных подозреваемым, откуда изъяли ещё 17,36 грамма наркотиков. Возбуждены три уголовных дела по факту покушения на сбыт в крупном размере. Расследование продолжается, устанавливаются возможные соучастники.