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Более 80 калининградцев приняли Военную присягу в спецполку Росгвардии

Торжественная церемония прошла в Калининграде. Новобранцы будут охранять общественный порядок на.

Источник: Kaliningradnews

улицах города.

В Калининграде в специальном моторизованном полку Северо-Западного округа Росгвардии состоялась церемония принятия Военной присяги. Более 80 молодых жителей региона, призванных на службу в войска национальной гвардии, поклялись в верности Отечеству.

Ритуал прошёл в присутствии командования, военнослужащих полка и родственников призывников. К новобранцам обратились командир полка, представители регионального УМВД и калининградского духовенства. Военный оркестр под руководством майора Павла Марарова выступил с музыкальными номерами.

Все призывники прошли тщательный отбор: проверку здоровья, профессионально-психологическое тестирование и изучение биографических данных. Они будут нести службу на улицах Калининграда, обеспечивая охрану общественного порядка и безопасность граждан.

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