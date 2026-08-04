Более 80 калининградцев приняли Военную присягу в спецполку Росгвардии

улицах города.
В Калининграде в специальном моторизованном полку Северо-Западного округа Росгвардии состоялась церемония принятия Военной присяги. Более 80 молодых жителей региона, призванных на службу в войска национальной гвардии, поклялись в верности Отечеству.
Ритуал прошёл в присутствии командования, военнослужащих полка и родственников призывников. К новобранцам обратились командир полка, представители регионального УМВД и калининградского духовенства. Военный оркестр под руководством майора Павла Марарова выступил с музыкальными номерами.
Все призывники прошли тщательный отбор: проверку здоровья, профессионально-психологическое тестирование и изучение биографических данных. Они будут нести службу на улицах Калининграда, обеспечивая охрану общественного порядка и безопасность граждан.