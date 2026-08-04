Школьники из РФ примут участие в Международной олимпиаде по информатике

Международная олимпиада по информатике (IOI) состоится с 9 по 16 августа в Ташкенте. Россию представят четыре школьника, подготовка которых ведется при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в Минпросвещения РФ.
Честь нашей страны на IOI будут защищать Владислав Жиганов, Максим Кравченко и Сергей Муханов из Москвы, а также Владимир Звездин из Санкт-Петербурга. Их выбрали по результатам четырех зачетных туров на сборах и на основе данных всероссийской олимпиады школьников.
«У каждого олимпиадника длинный и сложный путь, в котором его поддерживают родители, учителя и тренеры. Попасть в сборную России сегодня сложнее, чем выиграть медаль на самой международной олимпиаде из-за многоступенчатого отбора и высокой конкуренции. При этом наши школьники традиционно возвращаются с международных соревнований с медалями. Этот успех — не случайность, а результат системной работы — от школьных уроков и всероссийской олимпиады школьников до профильных сборов. Результаты ребят на мировом уровне наглядно демонстрируют силу, фундаментальность и высочайшее качество отечественного образования», — сказал директор Высшей школы программной инженерии Московского физико-технического института Алексей Малеев.
Всего в Ташкент на IOI приедут 745 школьников из более чем 97 стран. Им предстоит решить алгоритмические задачи на языке программирования C++ в условиях строгой изоляции, без доступа к телефонам и интернету.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.