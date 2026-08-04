Школьники из РФ примут участие в Международной олимпиаде по информатике

«У каждого олимпиадника длинный и сложный путь, в котором его поддерживают родители, учителя и тренеры. Попасть в сборную России сегодня сложнее, чем выиграть медаль на самой международной олимпиаде из-за многоступенчатого отбора и высокой конкуренции. При этом наши школьники традиционно возвращаются с международных соревнований с медалями. Этот успех — не случайность, а результат системной работы — от школьных уроков и всероссийской олимпиады школьников до профильных сборов. Результаты ребят на мировом уровне наглядно демонстрируют силу, фундаментальность и высочайшее качество отечественного образования», — сказал директор Высшей школы программной инженерии Московского физико-технического института Алексей Малеев.