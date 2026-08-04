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Гимназия в городе Устюжне Вологодской области получила новое оборудование

Оно предназначено для занятий по физике, технологии, музыке, изобразительному искусству и ОБЗР.

Новым оборудованием при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети» оснастили гимназию в городе Устюжне в Вологодской области, сообщили в администрации Устюженского муниципального округа.

Так, для кабинета физики приобрели микроскопы, наборы для изучения волновых, магнитных и механических явлений, спектральные трубки. С их помощью дети будут проводить сложные опыты, погружаться в точные науки.

А в кабинете «Основы безопасности и защиты Родины» появились противогазы, медицинские шины и диэлектрические коврики. Для уроков по технологии закупили приборы для выжигания, слесарные, швейные и кухонные принадлежности, манекен и коллекцию тканей.

Для кабинета музыки приобрели набор детских инструментов и комплект наглядных пособий «Мир музыки». А для проведения занятий по изобразительному искусству гимназия получила гипсовые модели и муляжи фруктов и овощей.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.