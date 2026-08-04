В Калининградской области с начала сезона зарегистрировали уже 3 случая клещевого энцефалита

В Калининградской области с начала года 3654 человек обратились к медикам после того, как их укусили клещи. В числе обратившихся за помощью показалось 1141 детей.
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, с начала сезона зарегистрировано уже 3 случая клещевого вирусного энцефалита и 18 случаев болезни Лайма. Впрочем, как говорят специалисты, эта заболеваемость соответствует среднемноголетнему уровню.
Наиболее надежным способом профилактики инфекции остается вакцинация. Прививку от клещевого энцефалита сделали 13 531 человек, в том числе 2 422 ребенка.
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