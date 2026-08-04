«Нам пока везёт»: погода на калининградском побережье 4 августа

Балтийск: жёлтый флаг, купаться разрешено с осторожностью. Температура воды +20 °C. Ветер северо-восточный, дует с материка, поэтому волнения на море нет. «Нам везёт пока», — говорит спасатель. Зеленоградск: флага нет, купание разрешено. Температура воды сейчас +19 °C, воздух успел прогреться до +24 °C. Волнения на море также нет. Пионерский: флаг зелёный, купание разрешено. Воздух уже утром прогрелся до +23 °C — ожидается, что сегодня будет ещё на два градуса выше. Температура воды тоже комфортная, 20 градусов. Светлогорск: жёлтый флаг, разрешено купание с осторожностью. Температура воды +19−20 °C. Ветер северо-восточный, а воздух уже прогрелся до +25°C. Янтарный: жёлтый флаг, в воду заходить с осторожностью. Волны теплее: +20 °C, воздух холоднее — сейчас только +15 °C. На море штиль.