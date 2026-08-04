Задания ОГЭ по истории синхронизировали с содержанием новых учебников

Задания основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории для 9-классников не выйдут за рамки изученной программы и будут полностью соответствовать содержанию новых единых государственных учебников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.
«Мы полностью синхронизировали учебные программы с итоговыми экзаменами, — заявил Кравцов. — Задания не будут выходить за рамки изученной программ».
Министр напомнил, что преподавание истории по всей стране ведется по единой программе. Образовательным организациям указано на необходимость строгого соблюдения федеральной образовательной программы. Также введено единое поурочное планирование, что исключает возможность изменения программы.
С 1 сентября 2026 года вступают в силу изменения в ФОП основного общего образования, в связи с которыми скорректированы контрольно-измерительные материалы (КИМ) ОГЭ по истории.