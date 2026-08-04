Задания ОГЭ по истории синхронизировали с содержанием новых учебников

Задания основного государственного экзамена (ОГЭ) по истории для 9-классников не выйдут за рамки изученной программы и будут полностью соответствовать содержанию новых единых государственных учебников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова.