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В Красноярске открылась фотовыставка о заповедной природе края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Национальном центре «Россия» в Красноярске открылась фотовыставка, посвященная особо охраняемым природным территориям регионального значения. В экспозиции представлены 30 снимков, сделанных специалистами краевой дирекции по ООПТ, а также профессиональными фотографами и любителями, посетившими заповедные уголки Красноярского края.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Национальном центре «Россия» в Красноярске открылась фотовыставка, посвященная особо охраняемым природным территориям регионального значения. В экспозиции представлены 30 снимков, сделанных специалистами краевой дирекции по ООПТ, а также профессиональными фотографами и любителями, посетившими заповедные уголки Красноярского края.

На выставке можно увидеть живописные пейзажи региона. Особое внимание уделено животному и растительному миру края — на фотографиях запечатлены соболи, лисы, лоси, косули, журавли, гуси-гуменники, а также редкие хищные птицы, среди которых совы и подорлики.

Увидеть выставку можно до конца августа по адресу. Вход свободный, посещение доступно в часы работы Национального центра «Россия».

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