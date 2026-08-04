В Красноярске открылась фотовыставка о заповедной природе края

На выставке можно увидеть живописные пейзажи региона. Особое внимание уделено животному и растительному миру края — на фотографиях запечатлены соболи, лисы, лоси, косули, журавли, гуси-гуменники, а также редкие хищные птицы, среди которых совы и подорлики.