После атаки БПЛА загорелся склад Wildberries в Ленинградской области

Логистический комплекс объединенной компании Wildberries и Russ в поселке Красный Бор Тосненского района Ленинградской области подвергся атаке беспилотников. После попадания БПЛА на территории склада возник пожар, сообщили в компании и региональные власти.
По данным Wildberries, возгорание началось на логистическом объекте утром 4 августа. Персонал был заблаговременно эвакуирован, предварительно пострадавших нет. На время ликвидации последствий атаки прием поставок на объект был ограничен, грузы перенаправили на другие склады.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что беспилотник попал в складскую зону в Красном Бору. По его словам, целью атаки стал гражданский объект — склады объединенной компании Wildberries и Russ. Для координации работ был создан оперативный штаб.
В Wildberries уточнили, что к ликвидации последствий привлекли подразделения МЧС, экстренные службы и сотрудников компании. На месте работали более десяти единиц техники и несколько десятков специалистов.
Позднее Дрозденко заявил, что открытое горение ликвидировано, продолжается проливка части здания склада. Угрозы распространения огня нет. По данным властей и компании, пострадавших в результате происшествия нет.
Это уже не первая атака на логистические объекты Wildberries за последние недели. Накануне, 3 августа, беспилотники атаковали складской комплекс компании во Владимирской области, где пострадали три человека.
В Самарской области ночью 2 августа был атакован беспилотниками логистический центр Wildberries. 31 июля БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Волгограде, 30 июля были атакованы логистические объекты компании в Пензе и Сарапуле. В Пензе после объявления воздушной тревоги со склада эвакуировали сотрудников, в результате атаки пострадал один человек. В Сарапуле персонал также был заблаговременно эвакуирован, пострадавших не было.
Днём 29 июля был локализован пожар в логистическом комплексе компании в Рязани. Большую часть товаров, по сообщению пресс-службы, удалось сохранить.
24 июля после атаки беспилотников произошел пожар на складе Wildberries в деревне Новосаратовка Всеволожского района Ленинградской области. Также компания временно приостановила работу двух логистических комплексов в Санкт-Петербурге.
22 июля сообщалось об атаке беспилотников на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Тогда компания сообщала о пострадавших, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. 18 июля ВСУ атаковали логистический центр Wildberries под Тамбовом. Тогда же был атакован логистический склад в Электростали Московской области.