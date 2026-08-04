Из Самары в Саратов запустят электричку

У жителей Самары появится еще одна возможность доехать в 64 регион по железной дороге, пишет 63.ру.
«Мы продолжаем проект “Самара — центр семи столиц”. Первым этапом был запуск электрички из Самары в Уфу. Следующий, в этом году, электричка Самара-Пенза. В следующем году планируем запустить электричку-дневной экспресс из Самары в Саратов», — рассказал Вячеслав Дмитриев.
«Ласточка» из Самары в Уфу начала ходить 8 мая. Изначально «Ласточку» в Уфу собирались запустить в конце апреля. Об этом начальник КбшЖД говорил на встрече с журналистами в январе.
По проекту Самара должна стать центром семи региональных столиц (Уфа, Саратов, Пенза, Оренбург, Ульяновск, Саранск и столица Самарской области), соединенных пригородными поездами.