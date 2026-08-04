Житель Кодинска отсудил у управляющей компании деньги за потоп в квартире

Потоп произошел в августе прошлого года из-за протечки крыши. Ливневую трубу вырвало из креплений под напором воды. Владелец квартиры потребовал возместить расходы на ремонт потолков и замену обоев в трех комнатах, но управляющая компания «Олимп» отказалась. После этого собственник провел независимую экспертизу и обратился в суд.