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Житель Кодинска отсудил у управляющей компании деньги за потоп в квартире

В Кодинске Красноярского края управляющую компанию обязали выплатить собственнику затопленной квартиры 458,3 тысячи рублей.

В Кодинске Красноярского края управляющую компанию обязали выплатить собственнику затопленной квартиры 458,3 тысячи рублей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Потоп произошел в августе прошлого года из-за протечки крыши. Ливневую трубу вырвало из креплений под напором воды. Владелец квартиры потребовал возместить расходы на ремонт потолков и замену обоев в трех комнатах, но управляющая компания «Олимп» отказалась. После этого собственник провел независимую экспертизу и обратился в суд.

Судебная экспертиза оценила ущерб в 278,8 тысячи рублей. С управляющей компании также взыскали штраф, компенсацию морального вреда и судебные расходы. Общая сумма составила 458,3 тысячи рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

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