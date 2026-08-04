Под Калининградом началось строительство нового машиностроительного завода

Так, в поселке Луговое в течение года планируют наладить выпуск промышленных линий для производства газосиликатного блока, силикатного кирпича, минеральной ваты и других стройматериалов. Площадь цеха составит 3,5 тысячи квадратных метров. На первом этапе на заводе будут работать 35 человек.