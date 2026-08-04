Под Калининградом началось строительство нового машиностроительного завода

Новый машиностроительный завод начали возводить под Калининградом при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Так, в поселке Луговое в течение года планируют наладить выпуск промышленных линий для производства газосиликатного блока, силикатного кирпича, минеральной ваты и других стройматериалов. Площадь цеха составит 3,5 тысячи квадратных метров. На первом этапе на заводе будут работать 35 человек.
«Новое предприятие выполняет поставленную нашим Президентом задачу по укреплению технологического суверенитета страны, усиливает промышленную безопасность нашего региона. Мы сами в Калининградской области будем делать оборудование для производства строительных материалов. Обсуждаем планы поставок этого оборудования в другие регионы России», — сказал губернатор Алексей Беспрозванных.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.