В Смоленске модернизируют аэропорт Северный

Аэропорт Северный модернизируют в Смоленске при поддержке нацпроекта «Эффективная транспортная система», сообщили в пресс-службе правительства Смоленской области.
На первом этапе строители обновят взлетно-посадочную полосу, рулежные дорожки и места стоянки самолетов. Параллельно планируется построить новую аварийно-спасательную станцию, пожарное депо, учебный полигон для отработки ЧС, а также полностью заменить периметральное ограждение. Кроме того, на этом этапе возведут очистные сооружения для дождевых стоков, котельную и ряд инженерных подстанций для энергоснабжения объектов.
На втором этапе рабочие смонтируют новейшее радионавигационное и метеорологическое оборудование. Это курсо-глиссадные системы, дальномерные маяки и автоматический метеокомплекс. Для бесперебойной работы этой техники установят резервные дизельные генераторы.
И на завершающем этапе планируется построить аэровокзальный комплекс с просторной привокзальной площадью, предусматривающей стоянку на 100 машино-мест. Там же появятся все необходимые пассажирские сервисы: просторный зал ожидания, кассы, а также собственная насосная станция пожаротушения и котельная для отопления терминала. Работы продлятся с 2026 по 2028 год.
Нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на совершенствование логистической системы. В нем предусмотрены мероприятия, за счет которых к концу десятилетия будет обеспечено почти двукратное увеличение мощности единой опорной транспортной сети России. Запланированы модернизация аэропортов, запуск высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом, дальнейшее развитие Северного морского пути, ледокольного флота и строительство портовой инфраструктуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.