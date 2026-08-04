В Смоленске модернизируют аэропорт Северный

И на завершающем этапе планируется построить аэровокзальный комплекс с просторной привокзальной площадью, предусматривающей стоянку на 100 машино-мест. Там же появятся все необходимые пассажирские сервисы: просторный зал ожидания, кассы, а также собственная насосная станция пожаротушения и котельная для отопления терминала. Работы продлятся с 2026 по 2028 год.