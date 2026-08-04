Воронежские АЗС смягчают ограничения на отпуск топлива

В Воронежской области крупные сети АЗС смягчают ограничения на отпуск топлива, сообщили в региональном правительстве.
Так, увеличены лимиты отпуска топлива в один бак (в областном центре — до 40−50 литров), отменены внеплановые технологические перерывы.
На утро вторника, 4 августа, бензин марки АИ-92 есть на более 72% АЗС, АИ-95 — почти на 69% заправок, дизельное топливо — более чем на 84% АЗС.
Как сообщают операторы рынка, ситуация с обеспечением топливом остается контролируемой.
«При этом большинство компаний сохраняют ограничения на отпуск топлива в потребительскую тару. Операторы отмечают, что действующие меры носят превентивный характер и могут оперативно корректироваться в зависимости от объемов текущих поставок. Ситуация находится на контроле профильных органов власти», — подчеркнули в облправительстве.