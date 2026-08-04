Воронежские АЗС смягчают ограничения на отпуск топлива

«При этом большинство компаний сохраняют ограничения на отпуск топлива в потребительскую тару. Операторы отмечают, что действующие меры носят превентивный характер и могут оперативно корректироваться в зависимости от объемов текущих поставок. Ситуация находится на контроле профильных органов власти», — подчеркнули в облправительстве.