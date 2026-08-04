В Ростовской области выставили на торги шесть лодок

На публичные торги в Ростовской области выставлены шесть речных судов, находящихся в федеральной собственности. Лоты были опубликованы на площадке «Торги России». Они стоят единым лотом по совокупной начальной цене 247,8 тысячи рублей.
В перечень вошли: надувная лодка Don Boat с мотором Yamaha 9,9 л. с., маломерное судно «Касатка 520» без регистрации, несамоходный «Дуб», моторная лодка «Прогресс-4» с металлическими веслами и Suzuki 30, а также «Казанка 5М2» с Yamaha рч25 Дм Hs. Шестой лот — безымянная металлическая лодка с двумя веслами.
Заявки принимаются до 24 августа, итоги аукциона подведут на пятый день после завершения регистрации участников.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!