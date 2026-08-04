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В старинном бастионе Литва, построенном в XIX веке, начали устанавливать окна

В Калининграде продолжаются работы по реставрации уникального бастиона Литва. Сейчас специалисты устанавливают окна в исторических проемах, которые ранее были заложены кирпичами и силикатными блоками.

Источник: Российская газета

В Калининграде продолжаются работы по реставрации уникального бастиона Литва. Сейчас специалисты устанавливают окна в исторических проемах, которые ранее были заложены кирпичами и силикатными блоками.

Защитное сооружение строили с 1843 по 1860 год по проекту Эрнста Людвига фон Астера. Сооружение являлось частью береговой линии обороны неприступной крепости Кенигсберг и состояло из многочисленных казематов.

Бастион возвели из характерного для региона красного кирпича и тесаных гранитных камней. Сверху его накрыли толстым слоем грунта.

Свою прямую оборонительную функцию бастион утратил еще в 1910-х годах. Уже тогда на земляном валу обустроили парк, а само сооружение скрыли, оставив лишь редюит-капонир.

Еще спустя десять лет здесь начали производить спортивные лодки, которые испытывали на близлежащем озере (современный пруд Ялтинский).Там проводили различные соревнования, включая прыжки в воду.

В советские годы в «Литве» располагались различные склады и хозяйственные помещения. Объектом государственной охраны бастион признали в 1981 году, а в 2007-м включили его в список ОКН регионального значения.

С 2022 года сооружение находится в пользовании Музея Мирового океана. Перед реставраторами поставили четкую задачу — максимально сохранить уцелевшие исторические конструкции и одновременно защитить объект от разрушения.

Осматривают буквально каждый кирпич. Если повреждения незначительные, то их восстанавливают. Разрушенные элементы кладки заменяют, а пустые швы заполняют. После этого стены обрабатывают специальным влагоустойчивым составом.

«Сейчас мы пытаемся придать объекту характеристики, которые позволят ему долго простоять с учетом воздействия влаги и ветров. Важным этапом стали работы на земляном валу. Его полностью сняли, просеяли грунт, восстановили гидроизоляцию и дымоходы», — рассказал «РГ» генеральный директор музея Денис Миронюк.

Вслед за окнами в бастионе начнут устанавливать новые двери. После завершения реставрационных работ можно будет начать процесс музеефикации и приспособления архитектурного памятника к современному использованию.

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