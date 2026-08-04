В Брянской области откроют еще 2 агротехкласса

Еще два агротехнологических класса откроют в школах Брянской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в департаменте сельского хозяйства региона.
Новые пространства оборудуют в школе № 2 им. Е. П. Новикова в городе Жуковке и СОШ № 1 в городе Мглине. Ранее сообщалось о пяти учреждениях, включенных в программу в 2026 году: школах № 2 и 3 в городе Стародубе, в селах Меленск, Остроглядово и в поселке городского типа Любохна.
Создание агротехнологических классов находится на активной стадии подготовки к учебному году. Процесс проходит под руководством глав администрации района, директоров общеобразовательных организаций и инвесторов-партнеров.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.