В Брянской области откроют еще 2 агротехкласса

Новые пространства оборудуют в школе № 2 им. Е. П. Новикова в городе Жуковке и СОШ № 1 в городе Мглине. Ранее сообщалось о пяти учреждениях, включенных в программу в 2026 году: школах № 2 и 3 в городе Стародубе, в селах Меленск, Остроглядово и в поселке городского типа Любохна.