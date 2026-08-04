Проект реставрации корпуса нижегородских красных казарм не прошел экспертизу

Госэкспертиза выдала отрицательное заключение на проект реставрации и приспособления для современного использования восточного корпуса объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс военных казарм (Красные казармы)», 1835−1853 гг. Документацию проверяло ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».