В аэропорту Красноярса появится вторая взлетно-посадочная полоса

Еще в 2023 году региональные власти обращались к главе государства по поводу необходимости модернизации существующей полосы в воздушной гавани. Однако обновление ВПП невозможно провести без прекращения работы аэропорта — к такому выводу пришли «Росавиация» и региональный Минтранс. Консультации по этому вопросу шли три года.