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Трое погибли, 34 ранены. Главное об атаках ВСУ на Центральную Россию

За прошедшие сутки со стороны Украины были атакованы 11 регионов Центральной России. В результате этих ударов, а также последствий за прошлые дни погибли три мирных жителя, еще 34 человека, в том числе бойцы самообороны, были ранены. Большинство жертв — из приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей. В Тверской области был атакован склад Wildberries, обошлось без серьезных последствий.

Источник: "Российская газета"

За прошедшие сутки со стороны Украины были атакованы 11 регионов Центральной России. В результате этих ударов, а также последствий за прошлые дни погибли три мирных жителя, еще 34 человека, в том числе бойцы самообороны, были ранены. Большинство жертв — из приграничных Белгородской, Брянской и Курской областей. В Тверской области был атакован склад Wildberries, обошлось без серьезных последствий.

В Белгородской области погибли двое и пострадали 32 человека, сообщил оперштаб региона.

В Белгородском округе погиб один и пострадали 14 человек. В поселке Октябрьский женщина скончалась от полученных травм на месте в результате удара дрона по автомобилю. Там же были ранены восемь человек: трое, в том числе боец самообороны, госпитализированы, один мужчина в тяжелом состоянии; пять человек, включая трех сотрудников администрации, пострадали еще 2 августа. В селе Бочковка после атаки FPV-дрона на частный дом мужчина госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. В больнице также пострадавшая при атаке дрона на частный дом в селе Нечаевка. В районе села Новая Нелидовка от удара БПЛА по автомобилю пострадали мужчина и женщина. На участке автодороги Таврово — Шагаровка от атаки дрона на машину ранен мужчина. В селе Бессоновка при взрыве FPV-дрона женщина получила осколочное ранение руки. Все четверо на амбулаторном лечении.

В Шебекинском округе погиб один и пострадали двое. В больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения в результате атаки БПЛА на пассажирский автобус в Шебекине 20 июля. Жительница города получила осколочное ранение ягодичной области в результате удара БПЛА по парковке, а в селе Ржевка у женщины — касательное ранение головы после атаки FPV-дрона на частный дом. Обе лечение продолжат амбулаторно.

В райцентре Яковлево при атаке беспилотника на коммерческий объект пострадали шесть человек. Один из них госпитализирован, остальные отпущены домой.

В Волоконовском округе в селе Волчья Александровка трое мужчин получили осколочные ранения при ударе дрона по автомобилю. Лечение продолжают амбулаторно.

В Краснояружском округе в хуторе Первомайский трехлетний мальчик получил множественные осколочные ранения, а его бабушка — проникающее ранение брюшной полости. Оба госпитализированы.

В Ракитянском округе пострадали двое. После взрыва беспилотника на балконе многоквартирного дома в поселке Пролетарский госпитализирован мужчина с ожогами. Также в больницу обратился мужчина с акубаротравмой, полученной при атаке дрона в селе Илек-Кошары 2 августа. Он лечится дома.

В Грайворонском округе в хуторе Масычево 2 августа два бойца «Орлана» получили акубаротравмы при атаке дрона. Они отпущены на амбулаторное лечение.

В Борисовском округе в районе села Байцуры при детонации БПЛА мужчина получил минно-взрывную травму, после оказания помощи отпущен домой.

В девяти муниципалитетах повреждены частные и многоквартирные дома, авто, линии электропередачи, коммерческие, инфраструктурные и социальные объекты и хозпостройки.

Всего ВСУ атаковали 14 муниципалитетов с помощью как минимум 255 беспилотников и 18 боеприпасов. Еще три раза дроны сбрасывали взрывные устройства.

В селе Лобки Погарского района при ударе дрона-камикадзе по гражданскому автомобилю погиб водитель, рассказал глава Брянской области Егор Ковальчук. В регионе сбито 157 БПЛА самолетного типа.

Число пострадавших при атаке на склад Wildberries в Собинском округе Владимирской области выросло до четырех, сообщил губернатор Александр Авдеев. Пожар был ликвидирован ближе к полуночи 3 августа, огонь затронул около 100 тысяч квадратных метров. Часть товаров удалось сохранить, после получения разрешения от оперативных служб они будут отсортированы, сообщили в компании.

Как рассказал курский губернатор Александр Хинштейн, в Рыльске за медицинской помощью повторно обратился мужчина с акубаротравмой в результате атаки беспилотника два дня назад. В четырех муниципалитетах повреждены частные и многоквартирные дома, авто, фасады зданий, объекты энергетики, магазин автозапчастей. Всего за сутки сбито 179 беспилотников различного типа. Еще 91 раз била артиллерия, а 15 раз дроны сбрасывали взрывные устройства.

Обломки БПЛА частично повредили стену склада Wildberries в поселке Эммаусс Калининского округа, сообщил глава Тверской области Виталий Королев. Сотрудники не пострадали.

По данным Минобороны РФ, с 3 по 4 августа в России было сбито 378 БПЛА самолетного типа (320 — за ночь, 58 — с 8 утра до 20 вечера 3 августа). Под атаки попали в том числе Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области.

По информации властей, в Смоленской области уничтожены 28 беспилотников, в Тульской и Воронежской — по три, в Рязанской — два, в Калужской — один. Пострадавших и разрушений нет.

Липецкие и орловские власти о последствиях не сообщали.

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