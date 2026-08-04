Трое погибли, 34 ранены. Главное об атаках ВСУ на Центральную Россию

В Белгородском округе погиб один и пострадали 14 человек. В поселке Октябрьский женщина скончалась от полученных травм на месте в результате удара дрона по автомобилю. Там же были ранены восемь человек: трое, в том числе боец самообороны, госпитализированы, один мужчина в тяжелом состоянии; пять человек, включая трех сотрудников администрации, пострадали еще 2 августа. В селе Бочковка после атаки FPV-дрона на частный дом мужчина госпитализирован в крайне тяжелом состоянии. В больнице также пострадавшая при атаке дрона на частный дом в селе Нечаевка. В районе села Новая Нелидовка от удара БПЛА по автомобилю пострадали мужчина и женщина. На участке автодороги Таврово — Шагаровка от атаки дрона на машину ранен мужчина. В селе Бессоновка при взрыве FPV-дрона женщина получила осколочное ранение руки. Все четверо на амбулаторном лечении.