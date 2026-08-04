Нижегородский художественный музей можно посетить бесплатно 15 августа

На первом этаже развернута экспозиция «Арзамасская академия», приуроченная к 250-летию со дня рождения основателя первой частной художественной школы в российской провинции А. В. Ступина. К подготовке выставки присоединились Третьяковская галерея, Русский музей, НИИ при Российской академии художеств и Арзамасский историко-художественный музей. Центральный экспонат — картина Василия Перова «Охотники на привале», которая редко покидает стены Третьяковской галереи. Для нижегородской публики это полотно будет показано впервые.