Нижегородский художественный музей можно посетить бесплатно 15 августа

Нижегородский государственный художественный музей при поддержке компании Эн+ проведет акцию, в рамках которой вход на основную экспозицию и все временные выставки 15 августа станет свободным. Об этом сообщили организаторы.
На первом этаже развернута экспозиция «Арзамасская академия», приуроченная к 250-летию со дня рождения основателя первой частной художественной школы в российской провинции А. В. Ступина. К подготовке выставки присоединились Третьяковская галерея, Русский музей, НИИ при Российской академии художеств и Арзамасский историко-художественный музей. Центральный экспонат — картина Василия Перова «Охотники на привале», которая редко покидает стены Третьяковской галереи. Для нижегородской публики это полотно будет показано впервые.
Второй этаж отдан под проект «Айвазовский и романтический пейзаж». В экспозиции собраны работы самого Ивана Айвазовского и его современников, работавших в романтическом направлении пейзажной живописи.
На третьем этаже представлена выставка «Северное солнце», посвященная искусству золотного шитья. Этот проект создан совместно с музеем-заповедником «Царское Село», Каргопольским историко-архитектурным и художественным музеем. Зрители смогут проследить путь ремесла от крестьянского быта до предметов, предназначавшихся для императорского двора.
Помимо временных проектов, для посетителей будут открыты залы постоянной коллекции. Среди ключевых произведений — «Грачи прилетели» Алексея Саврасова, «Гадающая Светлана» Карла Брюллова, двустороннее полотно Бориса Кустодиева «Русская Венера» и масштабная работа Николая Кошелева «Погребение Христа». Среди редких предметов, вызывающих особый интерес, — флоральный этюд «Веточка незабудок в вазочке», созданный мастерами фирмы «Фаберже» на рубеже XIX-XX веков, а также напрестольное Евангелие весом 25 кг. Его оклад является образцом ювелирного искусства русского барокко.
«Для нас важно дать нижегородцам возможность прикоснуться к национальному достоянию. Акция приурочена не только ко Дню города, но и к 95-летию Автозаводской ТЭЦ — предприятия, которое обеспечивает энергией повседневную жизнь», — сообщил генеральный директор «Эн+ Тепло Волга» Михаил Ефимов.
НГХМ входит в число старейших и наиболее крупных региональных художественных музеев страны. Его собрание включает около 12 тысяч произведений русского и зарубежного искусства.
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