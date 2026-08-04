«Со статусом и кредитами»: суды стали чаще отказывать в освобождении от долгов при банкротстве

Банкротство физлиц ввели в России в качестве механизма, который позволяет справиться с долгами в сложной ситуации. Количество таких процедур ежегодно растёт. При этом суды, в том числе в Калининградской области, всё чаще выявляют факты злоупотребления.
Объявить себя банкротом активно предлагают «раздолжнители» — юридические компании, которые обещают быстро и навсегда избавить человека от долгов. Однако на практике к выбору такой услуги нужно подойти максимально осторожно. Доверившись рекламе, граждане рискуют остаться с непогашенными обязательствами. Надобросовестные «раздолжнители» предоставляют заёмщикам неполную или недостоверную информацию об условиях и последствиях процедур банкротства, обращает внимание Банк России.
Ужесточение подхода к процедуре банкротства.
По данным Федресурса, в первом квартале 2026 года российские суды вынесли 2218 отказов в освобождении граждан от долгов по итогам банкротства. Это в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года. Доля таких дел достигла 2,1% против 1,1% годом ранее. Увеличение количества отказов наблюдается и в Калининградской области.
Суды ужесточают подход к процедуре банкротства, тщательно проверяя добросовестность заёмщика. Если во время процесса выясняется, что он скрывал доходы, совершал фиктивные сделки или предоставлял заведомо ложные сведения о доходах при оформлении кредита, в освобождении от долгов отказывают. Гражданин получает статус банкрота, но за ним сохраняются обязательства по кредитам.
В основе большинства провальных процедур лежит сговор недобросовестных юридических компаний и подконтрольных им арбитражных управляющих. «Раздолжнители» обещают клиенту сохранить имущество через серые схемы и фиктивные договоры купли-продажи, оформленные на родственников.
Уголовная ответственность при банкротстве.
В отдельных случаях недобросовестный заёмщик рискует быть привлечённым к уголовной ответственности. Его действия могут квалифицировать по следующим статьям:
— мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ). Если при получении кредита клиент банка указал в анкете завышенную зарплату или скрыл наличие других займов, а через короткое время пошёл банкротиться, кредиторы инициируют возбуждение уголовного дела за предоставление заведомо ложных сведений.
— преднамеренное банкротство и неправомерные действия при банкротстве (ст. 196−197 УК РФ). По этой статье привлекают тех, кто умышленно создавал или увеличивал свою неплатёжеспособность. Речь идёт, например, о действиях по выводу активов или закрытию ИП.
Случаи привлечения к уголовной ответственности есть и в Калининградской области. В одном из них в правоохранительные органы обратился банк, после чего в отношении клиентки возбудили уголовное дело. Во время следствия она признала, что взяла сразу несколько кредитов за короткий срок, понимая, что не сможет их выплатить, и завысила доход при подаче заявки.
Рекомендации для заёмщиков.
При сложностях с погашением кредитов ЦБ рекомендует обращаться напрямую в банки. У многих из них есть собственные программы урегулирования долга. Основной инструмент — реструктуризация, то есть снижение платежей либо их прекращение на определённый период с увеличением общего срока кредита. Законодательство РФ также предусматривает ряд мер поддержки — например, можно получить кредитные или ипотечные каникулы.
Если процедура банкротства оказалась единственным способом урегулировать задолженность, важно обратиться за помощью к добросовестным юристам. Если вам обещают «полное списание долгов», «защиту имущества от арестов» и призывают больше не платить по кредитам, следует насторожиться.
Процедура банкротства должна быть полностью прозрачной, предупреждают юристы. Попытка скрыть имущество или доход приведёт к тому, что суд откажет в освобождении от долгов. Эксперты также советуют тщательно проверять арбитражного управляющего при проведении процедуры.