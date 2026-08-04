«Со статусом и кредитами»: суды стали чаще отказывать в освобождении от долгов при банкротстве

Случаи привлечения к уголовной ответственности есть и в Калининградской области. В одном из них в правоохранительные органы обратился банк, после чего в отношении клиентки возбудили уголовное дело. Во время следствия она признала, что взяла сразу несколько кредитов за короткий срок, понимая, что не сможет их выплатить, и завысила доход при подаче заявки.