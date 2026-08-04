Более 40 выплат проиндексируют в Хабаровском крае в 2027 году

Министр социальной защиты края Александр Дорофеев подтвердил, что финансирование индексации уже учтено в бюджете на 2027 год. Глава региона Дмитрий Демешин поручил министерству активнее привлекать федеральные ресурсы и обеспечить своевременный перерасчёт всех выплат. По данным ведомства, в 2026 году рост соцвыплат составил 12,1% — рекордный показатель за шесть лет, а за 2021−2026 годы общий коэффициент индексации приблизился к 50%, опережая инфляцию.