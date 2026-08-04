Губернатор Бочаров провел совещание об экспозиции музея СВО в Волгограде

— Строительство музея идет полным ходом, в соответствии с утвержденным графиком, — прокомментировал итоги поездки на объект губернатор. Он еще раз напомнил, что в основе экспозиции должны быть документы, воспоминания, биографические сведения о каждом жители Волгоградской области, который участвовал спецоперации.