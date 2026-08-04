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«Ижавиа» лишилась сертификата, рейсы между Калининградом и столицей Удмуртии передали S7 и Nordwind

За три дня на других перевозчиков переоформили 3,9 тысячи билетов.

Источник: Клопс.ru

С августа «Ижавиа» прекратила выполнять собственную программу полётов из-за аннулирования сертификата эксплуатанта. Об этом пишет «Коммерсант».

Росавиация приняла такое решение из-за критических нарушений в системе управления безопасностью, которые компания не устранила за три месяца. Генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников заявил, что к этому привело сочетание нескольких факторов, а не одно событие или действия конкретного человека.

Сообщение между Ижевском и Калининградом сохранили: до середины августа полёты дважды в неделю будет выполнять S7 Airlines, затем — Nordwind. Первый замещающий борт уже отправился в регион с полной загрузкой, а на обратном пути забрал туристов, улетевших ранее.

За первые три дня после остановки полётов на другие авиакомпании переоформили 3,9 тысячи билетов. Помимо S7 и Nordwind, клиентов «Ижавиа» перевозят «Аэрофлот» и Red Wings.

Авиасообщение между Калининградом и Ижевском запустили в 2022 году. При открытии направления перевозчик обещал «напряжённое» расписание рейсов.

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