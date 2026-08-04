«Ижавиа» лишилась сертификата, рейсы между Калининградом и столицей Удмуртии передали S7 и Nordwind

Росавиация приняла такое решение из-за критических нарушений в системе управления безопасностью, которые компания не устранила за три месяца. Генеральный директор «Ижавиа» Александр Синельников заявил, что к этому привело сочетание нескольких факторов, а не одно событие или действия конкретного человека.