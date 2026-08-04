Что будет с льготами после исключения Гомеля и 176 населенных пунктов из зоны загрязнения

В Совете министров сказали, что будет с льготами после исключения Гомеля, Лунинца, Ивья и еще 174 населенных пунктов Беларуси из зоны загрязнения.
Ранее «Комсомолка» сообщила, что Совмин исключил из зоны радиоактивного загрязнения Гомель, Лунинец, Ивье и еще 174 населенных пункта Беларуси.
В правительстве пояснили, что с президентом Беларуси Александром Лукашенко вступление постановления в силу согласовано с 1 января 2027 года. Также в Совмине рассказали, что будет с некоторыми льготами.
— По согласованию с главой государства, льготы на бесплатное питание сохраняются до июня 2027 года для несовершеннолетних детей, которые проживают и (или) обучаются в учреждениях образования, которые расположены на территориях, выводимых из категории загрязненных, — пояснили в пресс-службе правительства.
Напомним, на 2024 год сообщалось, что около 930 тысяч белорусов проживают в зоне радиоактивного загрязнения.
А здесь «Комсомолка» рассказала, что вспоминают белорусы, чьи судьбы связаны с аварией в Чернобыле, которая произошла 39 лет назад: «В дорогу разрешили взять только документы и сберкнижки, а переселение выпало на Пасху».
И еще не так давно глава МЧС раскрыл ситуацию с загрязненными радиацией землями Беларуси.
Тем временем Александр Лукашенко отреагировал на последствия непогоды в Гродно и Вороновском районе.