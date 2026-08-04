Что будет с льготами после исключения Гомеля и 176 населенных пунктов из зоны загрязнения

— По согласованию с главой государства, льготы на бесплатное питание сохраняются до июня 2027 года для несовершеннолетних детей, которые проживают и (или) обучаются в учреждениях образования, которые расположены на территориях, выводимых из категории загрязненных, — пояснили в пресс-службе правительства.