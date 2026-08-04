Минфин Нижегородской области подготовил законопроект о переходе на АУСН

Обеспечить переход Нижегородской области на АУСН для поддержки малого и среднего бизнеса в июле 2026 года пообещал губернатор Глеб Никитин. В 2025 году с инициативой введения АУСН выступила фракция КПРФ в областном заксобрании, однако в правительстве посчитали ее преждевременной из-за роста выплат в федеральный бюджет.